Об этом сообщили в филиале «Пригородная пассажирская компания» АО «Укрзализныця».

График движения новых электропоездов:

Поезд №6208 Одесса-Главная — Раздельная-И: отправление из Одессы в 06:17, прибытие в Раздельную в 07:55.

Поезд №6207 Раздельная-И — Одесса-Главная: отправление из Раздельной в 09:20, прибытие в Одессу в 11:00.

В Укрзализныце отмечают, что запуск этих рейсов имеет целью повысить качество обслуживания пассажиров и обеспечить удобное сообщение между Одессой и населенными пунктами на пути к Раздельной.

Ранее сообщалось. что “Укрзалізниця” планирует отменить курсирование двух электропоездов по маршруту Одесса-Вапнярка-Одесса. Такое решение вызвало возмущение пассажиров.

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