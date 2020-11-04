Результаты местных выборов: ЦИК признала победителями семерых кандидатов в мэры в Одесской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала победителями выборов кандидатов в мэры семи городов Одесской области.
Соответствующие данные содержатся на сайте ЦИК.
В частности, мэрами избраны:
- Березовка – самовыдвиженец Валерий Григораш (1975 г.р), который и ранее был главой этого города
- Белгород-Днестровский – кандидат от ОПЗЖ Виталий Граждан (1978 г.р), адвокат.
- Рени – кандидат от партии “За майбутнє” Игорь Плехов (1973 г.р), ранее возглавлял Ренийский горсовет
- Килия – самовыдвижнец Вячеслав Чернявский (1987 г.р), ранее был заместителем мэра Килии
- Черноморск – кандидат от партии “За майбутнє” Василий Гуляев (163 г.р.), был помощником народного депутата
- Измаил – кандидат от партии “Слуга народа” Вячеслав Абрамченко (1965 г.р), был мэром Измаила
- Балта – самовыдвижнец Сергей Мазур (1984 г.р), возглавлял Балтский горсовет
Читайте также: Геннадий против Николая: когда состоится второй тур выборов и кто поборется кресло мэра Одессы?