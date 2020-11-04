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Результаты местных выборов: ЦИК признала победителями семерых кандидатов в мэры в Одесской области

Результаты местных выборов: ЦИК признала победителями семерых кандидатов в мэры в Одесской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала победителями выборов кандидатов в мэры семи городов Одесской области. 

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Соответствующие данные содержатся на сайте ЦИК.

В частности, мэрами избраны:

  • Березовка – самовыдвиженец Валерий Григораш (1975 г.р), который и ранее был главой этого города
  • Белгород-Днестровский – кандидат от ОПЗЖ Виталий Граждан (1978 г.р), адвокат.
  • Рени – кандидат от партии “За майбутнє” Игорь Плехов (1973 г.р), ранее возглавлял Ренийский горсовет
  • Килия – самовыдвижнец Вячеслав Чернявский (1987 г.р), ранее был заместителем мэра Килии
  • Черноморск – кандидат от партии “За майбутнє” Василий Гуляев (163 г.р.), был помощником народного депутата
  • Измаил – кандидат от партии “Слуга народа” Вячеслав Абрамченко (1965 г.р), был мэром Измаила
  • Балта – самовыдвижнец Сергей Мазур (1984 г.р), возглавлял Балтский горсовет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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