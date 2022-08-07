Новости Одессы и Одесской области

Итоги воскресенья: кого сегодня поздравил Максим Марченко? (видео)

Итоги воскресенья: кого сегодня поздравил Максим Марченко? (видео)

Сегодня итоги дня в Одессе и области оказались праздничными. Глава области поздравил военных летчиков с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Свои поздравления он произнес во время традиционного вечернего видеообращения.

В области все спокойно, обстрелов не было. И каждый раз, за каждый спокойный день, день без ракетных ударов, мы должны быть благодарны тем, кто защищает наше небо.

Сегодня в Украине отмечается день воздушных сил. Каждый день наши самолеты уничтожают оккупантов и прикрывают наших ребят на земле. А подразделения противовоздушной обороны берегут наше небо от ракет и авиации врага и защищают мирных украинцев.

Благодарю каждого военнослужащего воздушных сил за титанический труд, который вы выполняете каждый день ради уничтожения оккупантов на нашей земле.

«Одесская Жизнь» уже рассказывала, что сегодня в Украине отмечают свой день Воздушные силы ВСУ.

А в Летнем театре Горсада открылась фотовыставка о боевых самолетах над морем «Ангелы Черного моря».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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