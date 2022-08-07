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В Летнем театре открылась фотовыставка о боевых самолетах над морем

В Летнем театре открылась фотовыставка о боевых самолетах над морем

В Летнем театре Городского сада Одессы открылась фотовыставка «Ангелы Черного моря». Представлены 9 фотоснимков боевых самолетов ВС ВСУ Украины, сделанные над акваторией Черного моря.

В рамках проекта представлены 9 фотоснимков боевых самолетов Воздушных Сил Украины, сделанные над акваторией Черного моря. Выставка будет доступна для посещения в течение следующей недели.

Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».

выставка про самолеты

Работы напечатаны на сверхлегких алюминиевых панелях с применением цифровых технологий высокоточной печати.

«Стоит отметить, что белого цвета на фото только ракеты, придающие определенному драматизму, как бы подчеркивая истинное предназначение этих красивых и мощных гибридов машины и человека, – говорит Дмитрий Муравский. — Особое внимание мы уделили тем работам, где море подарило нам живую и зеркально-рефлексирующую поверхность. Мы использовали зеркальный полированный алюминий. Специально выбранный ракурс источников искусственного света дает тот эффект, который мы видим на видео в момент съемки. Еще одна инновация была ориентирована на повышение реалистичности неких работ. Традиционными технологиями оказалось практически невозможно реалистично распечатать изображение с зеркальной поверхностью с отражением заходящего солнца. Поэтому мы впервые использовали для этого зеркальный алюминий и некоторые особенности при съемке в контровом свете».

боевой самолет боевой самолет боевой самолет

В объектив фотографа попали самолеты типов МИГ-29, МИГ-29УБ, СУ-25, СУ-27 и СУ-27УБ с боевым вооружением на борту.

Съемка производилась непосредственно с открытой рампы самолета Ан-26, специально подготовленного для этой задачи, а также с борта СУ-27УБ. Снимки были сделаны как с максимально низкой высоты, где маневрировали пилоты при нанесении ударов по поверхности земли, так и с высоты в 33 тыс. футов (10 км) над землей.

боевой самолет

боевой самолет

На фотографиях автору удалось показать уникальные моменты. Самолеты сняты в таких ракурсах, которые часто не замечают даже летчики во время полетов. В одной из работ изображен уникальный момент парного пуска ракет класса воздух-воздух. Из-за скорости выстрела его не только очень сложно снять, но и сами стрельбы боевыми ракетами встречаются довольно редко.

Дмитрий Муравский – военный фотограф, волонтер, летчик-спортсмен с двадцатипятилетним опытом, среди которых 10 лет опыта полетов на военных самолетах. Совершил около 1000 самостоятельных вылетов — более 100 часов налета на разных типах боевых самолетов и вертолетов. Опыт Дмитрия, как военного фотографа, подкреплен статусом участника боевых действий. Дмитрий – участник экспедиций в качестве почетного фотографа Королевского аэроклуба ROYAL AIRSQUADRON в Великобританию, Францию, Израиль, Иорданию и Украину. Дмитрий Муравский — автор большого архива фото, сделанных в районе АТО в период с 2014 г. по 2018 г. Они стали частью книги «из-за войны войны. Взгляд волонтера», англоязычная версия которой была представлена ​​в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

Персональные выставки фото Дмитрия широко известны по всему миру и были представлены в штаб-квартирах НАТО и ООН, Генеральной ассамблее ООН, Верховной раде Украины, Администрации Президента Украины, Кабинете Министров Украины.

выставка про самолеты

Напомним, 7 августа 2022 года в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ.

Фото ВК «Юг» и Дмитрия Муравского

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Редакция ПРОФИЛЬ

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