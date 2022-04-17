Новости Одессы и Одесской области

Итоги дня в Одесской области: морпехи-герои, пляжные фейки, пойманные диверсанты (видео)

Итоги дня в Одесской области: морпехи-герои, пляжные фейки, пойманные диверсанты (видео)

Сегодняшний день, воскресенье, 17 апреля 2022 года, 53-й день войны с российскими оккупантами, проходит в Одессе и Одесской области спокойно – без обстрелов и без жертв.
Об этом сообщил в ежедневном вечернем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

В первую очередь Братчук поделился приятной новостью: одесские морпехи из 35-й отдельной бригады морской пехоты отличились в боях под Николаевом и разбили подразделение рашистской армии.

Еще по теме: Морская пехота в Одесской области готова дать бой российским агрессорам

Кроме того, спикер ОВА в свою очередь опроверг распространяемую в соцсетях информацию о якобы разминировании одесских пляжей, назвав ее фейком.

«Одесское побережье и одесские пляжи никто не разминирует! Это фейковая информация, которую сами Телеграм-каналы и опровергли. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких»,

– призывает Братчук.

Читайте также: Информация о разминировании одесских пляжей – фейк

Также он напомнил о криминальной ответственности за попытку снимать на видео объекты нашей инфраструктуры или блокпосты, и напомнил, что сейчас в Одессе происходит их перераспределение, и делается это с целью обеспечить охрану и оборону города и ради безопасности одесситов.

Помимо это, спикер ОВА рассказал, что на днях благодаря бдительности местных жителей в Одессе и регионе задержали несколько агентов вражеской разведки.

А подводя итоги, спикер ОВА пожелал удачной «охоты» нашим силам противовоздушной обороны, а одесситам – ночи без обстрелов.

 

Доброго вечора, ми з Одеси!
Одеські морпіхи знищують рашистів під Миколаєвом.
В місті та регіоні затримують ворожих агентів.
Вдалого полювання нашим силам ППО.
Усім — ночі без обстрілів.

Опубликовано Сергеем Братчуком Воскресенье, 17 апреля 2022 г.

 

Фото КП «Побережье Одессы»

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить