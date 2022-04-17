Итоги дня в Одесской области: морпехи-герои, пляжные фейки, пойманные диверсанты (видео)

Сегодняшний день, воскресенье, 17 апреля 2022 года, 53-й день войны с российскими оккупантами, проходит в Одессе и Одесской области спокойно – без обстрелов и без жертв. Об этом сообщил в ежедневном вечернем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

В первую очередь Братчук поделился приятной новостью: одесские морпехи из 35-й отдельной бригады морской пехоты отличились в боях под Николаевом и разбили подразделение рашистской армии.

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Кроме того, спикер ОВА в свою очередь опроверг распространяемую в соцсетях информацию о якобы разминировании одесских пляжей, назвав ее фейком.

«Одесское побережье и одесские пляжи никто не разминирует! Это фейковая информация, которую сами Телеграм-каналы и опровергли. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких»,

– призывает Братчук.

Также он напомнил о криминальной ответственности за попытку снимать на видео объекты нашей инфраструктуры или блокпосты, и напомнил, что сейчас в Одессе происходит их перераспределение, и делается это с целью обеспечить охрану и оборону города и ради безопасности одесситов.

Помимо это, спикер ОВА рассказал, что на днях благодаря бдительности местных жителей в Одессе и регионе задержали несколько агентов вражеской разведки.

А подводя итоги, спикер ОВА пожелал удачной «охоты» нашим силам противовоздушной обороны, а одесситам – ночи без обстрелов.

Доброго вечора, ми з Одеси!

Одеські морпіхи знищують рашистів під Миколаєвом.

В місті та регіоні затримують ворожих агентів.

Вдалого полювання нашим силам ППО.

Усім — ночі без обстрілів. Опубликовано Сергеем Братчуком Воскресенье, 17 апреля 2022 г.

Фото КП «Побережье Одессы»