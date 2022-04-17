Морская пехота в Одесской области готова дать бой российским агрессорам

На днях командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа посетил оборонные позиции Одессы и Одесской области.
Об этом сообщает издание «Избирком».
Руководитель флота проверил организацию боевой службы и усиление объектов местной инфраструктуры и пообщался с находящимися на боевых постах морскими пехотинцами.
Командующий обсудил с руководящим составом возможные сценарии территориальной обороны нашей страны по морскому направлению.
По его словам, ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, Военно-Морские Силы вместе с собратьями готовы к отпору сил и средств российского оккупанта.