Морская пехота в Одесской области готова дать бой российским агрессорам

В Генштабе ВСУ рассказали о потерях российских войск в Украине Вооруженные силы Украины продолжают героическое сопротивление армии вторжения россии. Каждый день оккупанты теряют сотни человек личного состава, десятки единиц боевой техники, включая танки, самолеты и даже флагман черноморского флота рф. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, 53-й день: российские вояки жалуются на технику и питание Сегодня, в воскресенье 17 апреля 2022 года, пошли 53 сутки с начала полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины и героического противостояния украинского народа рашистским захватчикам.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины представляет традиционную утреннюю сводку с фронтов. ПОДРОБНЕЕ