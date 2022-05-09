Итоги дня в Одесской области: что победили рашисты и как разблокировать порты (видео)

Единственное, что победили рашистские оккупанты – это здравый смысл и человечность. Об этом заявил в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он напомнил, что сегодня утром, 9 мая 2022 года, враг нанес по Одесской области ракетный удар береговым комплексом «Бастион» на территории оккупированного Крыма. в результате был поврежден объект инфраструктуры одного из регионов области.

«Вот так они празднуют свой день победы. Судя по всему, единственное, что победили оккупанты – это здравый смысл и человечность»,

– говорит Марченко.

Кроме того, глава ОВА рассказал о проведенных переговорах с посетившими Одессу премьер-министром Украины и президентом Евросовета. Речь шла о способах разблокировки портов в Одесской области и налаживании будущих поставок зерна в страны ЕС и Африки.

Марченко отмечает, что сегодняшняя блокада россией черноморских портов подрывает продовольственную безопасность не только Европы, но и всего мира.

«Поэтому вместо со всем миром мы будем бороться с этим злом мирового масштаба до самой Победы»,

– заверил глава Одесской военной администрации.

Напомним, вечером 9 мая рашистские агрессоры повторно обстреляли Одесскую область крылатыми ракетами. Предварительно, одна из ракет упала возле инфраструктурного объекта в области, возможно, еще одну сбили.

Фото: Укринформ