В Одессу приехали президент Евросовета Мишель и премьер Украины Шмыгаль

«Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что «можно почувствовать Европу». И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас», — сообщил еврочиновник в своем Twitter.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что встретился в Одессе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Это второй после российского вторжения визит. И мы ценим такую поддержку. Ведь сегодня, когда ЕС празднует День Европы, Украина продолжает борьбу за общие ценности – мир, свободу и демократию», — написал премьер в своем Twitter.

Шарль Мишель также пообщался по видеосвязи с президентом Зеленским. Один из вопросов который обсуждался — разблокировка морских портов Одесской области, для возобновления экспорта продовольствия Украиной, чтобы не допустить усиления голода в мире.

Фото: Укринформ