Новости Одессы и Одесской области

В Одессу приехали президент Евросовета Мишель и премьер Украины Шмыгаль

В Одессу приехали президент Евросовета Мишель и премьер Украины Шмыгаль

9 мая на праздновании Дня Европы в Одессе встретились президент Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Я приехал праздновать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что «можно почувствовать Европу». И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас», — сообщил еврочиновник в своем Twitter.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что встретился в Одессе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Это второй после российского вторжения визит. И мы ценим такую поддержку. Ведь сегодня, когда ЕС празднует День Европы, Украина продолжает борьбу за общие ценности – мир, свободу и демократию», — написал премьер в своем Twitter.

Шарль Мишель также пообщался по видеосвязи с президентом Зеленским. Один из вопросов который обсуждался — разблокировка морских портов Одесской области, для возобновления экспорта продовольствия Украиной, чтобы не допустить усиления голода в мире.

Фото: Укринформ

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить