Новости Одессы и Одесской области

Итоги 4 августа в Одессе: россия снова запустила крылатую ракету; накормим и себя и других

Итоги 4 августа в Одессе: россия снова запустила крылатую ракету; накормим и себя и других

Враг не прекращает ракетные атаки Одесского региона. К счастью, сегодня ракета самоликвидировалась. А вот сбор урожая идет хорошо. Мы уже обеспечили себя зерном, назло российским фейкометам, которые пугают выдуманной нехваткой хлеба.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал Максим Марченко, глава Одесской областной администрации.

Этой ночью враг нанес ракетный удар ракетой «Оникс», которая, к счастью, разорвалась в воздухе. Пострадавших и повреждений нет.

В области закончилась уборка ранних зерновых. Собранного урожая хватит как на обеспечение внутренних потребностей области так и на экспорт, а также поставки в другие области, у которых будет такая потребность. Благодарю аграриев, которые в тяжёлых условиях продолжают выполнять свою работу и обеспечивают Одесскую область и весь мир зерном.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что враг пытался ударить по Одесчине ракетой «Оникс», но безрезультатно.

Также мы рассказывали, что в россии распространяют фейки том, что в Одессе нехватет хлеба и за ним выстраиваются огромные очереди.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить