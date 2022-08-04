Итоги 4 августа в Одессе: россия снова запустила крылатую ракету; накормим и себя и других

Враг не прекращает ракетные атаки Одесского региона. К счастью, сегодня ракета самоликвидировалась. А вот сбор урожая идет хорошо. Мы уже обеспечили себя зерном, назло российским фейкометам, которые пугают выдуманной нехваткой хлеба.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал Максим Марченко, глава Одесской областной администрации.

Этой ночью враг нанес ракетный удар ракетой «Оникс», которая, к счастью, разорвалась в воздухе. Пострадавших и повреждений нет.

В области закончилась уборка ранних зерновых. Собранного урожая хватит как на обеспечение внутренних потребностей области так и на экспорт, а также поставки в другие области, у которых будет такая потребность. Благодарю аграриев, которые в тяжёлых условиях продолжают выполнять свою работу и обеспечивают Одесскую область и весь мир зерном.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что враг пытался ударить по Одесчине ракетой «Оникс», но безрезультатно.

Также мы рассказывали, что в россии распространяют фейки том, что в Одессе нехватет хлеба и за ним выстраиваются огромные очереди.