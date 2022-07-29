Итоги 29 июля в Одесской области: визит Зеленского и День сил спецопераций (видео)

Сегодня, в пятницу, 29 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области обошлось без вражеских обстрелов.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Как напомнил глава ОВА, сегодня Одесскую область посетил с рабочим визитом президент Владимир Зеленский. Он проверил работу порта Черноморск и встретился с послами в Украине стран «Большой Семерки».
«Наши иностранные партнеры подтвердили международную поддержку Украины и продолжение дипломатического и экономического давления на страну-оккупанта»,
– отметил Марченко.
Также он напомнил, что сегодня в Украине отмечается День сил специальных операций и поздравил воинов-спецназовцев с их профессиональным праздником.
«Ежедневно в сложнейших условиях вы выполняете наиболее тяжелые и ответственные задания, которые приближают нас к победе над оккупантами. Благодарю всех, кто выбрал этот непростой путь и горжусь вашим мужеством»,
– сказал Марченко.
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