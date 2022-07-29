Зеленский приехал в Одессу: тут загружают первый зерновоз с начала войны

29 июля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одесскую область. Он ознакомился с загрузкой зерна на зерновоз для дальнейшего экспорта морем и встретился с послами G7.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Украинского зерно готово к отправке
Загрузка произошла в Морском торговом порту «Черноморск».
Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал,
– сказал Владимир Зеленский.
По словам президента, экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны.
Украина ожидает от партнеров – представителей Организации Объединенных Наций и Турции – соответствующие сигналы относительно начала транспортировки зерна,
— отметил Зеленский. И сообщил что, экспорт может начаться в ближайшие дни.
Президент Украины убежден, что разблокирование экспорта украинского зерна позволит избежать дефицита продуктов, а также голода и политического хаоса в странах, нуждающихся в продовольствии.
Для нас важно, чтобы Украина оставалась гарантом мировой продовольственной безопасности,
— подчеркнул он.
Мир нуждается в украинских продуктах
Вместе с Зеленским с процессом загрузки зерна ознакомились представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине:
- Посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк;
- Посол Великобритании Мелинда Симмонс;
- Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо;
- Посол Канады Лариса Галадза;
- Посол Федеративной Республики Германия Анка Фельдгузен;
- замглавы представительства ЕС Реми Дюфло;
- координатор системы ООН Оснат Лубрани.
После визита в порт президент провел встречу с дипломатами и обсудил вопросы экспорта зерна и международной поддержки Украины.
Визит в госпиталь
После решения дипломатических вопросов Владимир Зеленский отправился к украинским защитникам, которые лечатся в одном из одесских медучреждений.
Среди раненых был и гражданин Испании, защищающий нашу страну в рядах Интернационального легиона.
Беседуя с медиками и ранеными, президент отметил важность реализации программы протезирования для военнослужащих.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, зачем в Одессу прибыли послы «Большой Семерки»?
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