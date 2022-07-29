Зеленский приехал в Одессу: тут загружают первый зерновоз с начала войны

29 июля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одесскую область. Он ознакомился с загрузкой зерна на зерновоз для дальнейшего экспорта морем и встретился с послами G7.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Украинского зерно готово к отправке

Загрузка произошла в Морском торговом порту «Черноморск».

Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал,

– сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны.

Украина ожидает от партнеров – представителей Организации Объединенных Наций и Турции – соответствующие сигналы относительно начала транспортировки зерна,

— отметил Зеленский. И сообщил что, экспорт может начаться в ближайшие дни.

Президент Украины убежден, что разблокирование экспорта украинского зерна позволит избежать дефицита продуктов, а также голода и политического хаоса в странах, нуждающихся в продовольствии.

Для нас важно, чтобы Украина оставалась гарантом мировой продовольственной безопасности,

— подчеркнул он.

Мир нуждается в украинских продуктах

Вместе с Зеленским с процессом загрузки зерна ознакомились представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине:

Посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк;

Посол Великобритании Мелинда Симмонс;

Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо;

Посол Канады Лариса Галадза;

Посол Федеративной Республики Германия Анка Фельдгузен;

замглавы представительства ЕС Реми Дюфло;

координатор системы ООН Оснат Лубрани.

После визита в порт президент провел встречу с дипломатами и обсудил вопросы экспорта зерна и международной поддержки Украины.

Визит в госпиталь

После решения дипломатических вопросов Владимир Зеленский отправился к украинским защитникам, которые лечатся в одном из одесских медучреждений.

Среди раненых был и гражданин Испании, защищающий нашу страну в рядах Интернационального легиона.

Беседуя с медиками и ранеными, президент отметил важность реализации программы протезирования для военнослужащих.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, зачем в Одессу прибыли послы «Большой Семерки»?

Читайте также: Порты Одессы, Черноморска и Южного возобновят отгрузку зерна