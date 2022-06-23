Итоги 23 июня от Одесской ОВА: минус две ракеты и чаты-паникеры (видео)

Глава и спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко и Сергей Братчук рассказали об итогах четверга, 23 июня 2022 года.

По данным ОВА, сегодня враг в очередной раз предпринял попытку обстрелять ракетами Одесчину. Но обе ракеты были сбиты нашими силами противовоздушной обороны.

Также Марченко сообщил, что в то время, как россия под санкциями возвращается в каменный век, Украина даже под вражескими обстрелами продолжает развиваться и идти вперед.

Так, сегодня, Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Это показывает, что Европа готова принять нас в свою большую семью даже вопреки многолетнему стараниями россии помешать этому. Впереди нас ждет сложный путь и много реформ. Но мы справимся и достигнем своей цели»,

– уверен глава Одесской ОВА.

В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук обращает внимание на то, что очень часто во всевозможных пабликах и «оперативных чатиках» распространяется информация о якобы предстоящей массовой ракетной атаке в такой-то день и час. Цель таких сообщений – намеренно посеять панику и запугать население.

«Я вас уверяю: это манипуляция. На сигналы воздушной тревоги нужно реагировать всегда! А не только, например, в «ближайшие два дня»… К сожалению, мы не можем со всей уверенностью знать следующие шаги нашего врага»,

– говорит Братчук.

#Вечір_Чорноморський_погляд Дуже часто в пабліках поширюються повідомлення про масовану ракетну атаку о такій-то годині ранку, дня, або вечора. З точністю до хвилини. Запевняю: це — маніпуляція. На сигнали повітряної тривоги треба реагувати завжди! А не тільки, наприклад, у «найближчі два дні».

На жаль, ми не можемо із всією впевненістю знати наступні кроки нашого ворога. Будьте уважні! Опубликовано Сергеем Братчуком Четверг, 23 июня 2022 г.

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