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Итоги 19 августа: визит генсека ООН и слухи об отставке Максима Марченко (видео)

Итоги 19 августа: визит генсека ООН и слухи об отставке Максима Марченко (видео)

По состоянию на вечер пятницы, 19 августа, в Одессе и одесской области все стабильно, обстрелов не было.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Марченко рассказал, что сегодня вместе с генеральным секретарем ООН и министром инфраструктуры Украины посетили Одесский порт, где осмотрели одно из суден, загружаемое пшеницей нового урожая для продовольственной программы, а также обговорили возможности для расширенного сотрудничества Украины с ООН по работе зерновых коридоров.

А первый визит в Одесскую область генсека ООН Антониу Гуттериша глава ОВА назвал «историческим событием»

Кроме того, Максим Марченко прокомментировал слухи о предстоящей смене руководства Одесской ОВА, которые накануне распространили некоторые СМИ.

Так, сообщалось, что полковник Максим Марченко получит очередное воинское звание и новое место работы, а на должность главы ОВА якобы уже претендуют несколько местных политиков.

«Никто никого не оставляет. Я продолжаю работать на благо Одессчины. Вместе к Победе! Все будет Украина!»,

– сказал Марченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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