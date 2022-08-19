Итоги 19 августа: визит генсека ООН и слухи об отставке Максима Марченко (видео)

По состоянию на вечер пятницы, 19 августа, в Одессе и одесской области все стабильно, обстрелов не было.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Марченко рассказал, что сегодня вместе с генеральным секретарем ООН и министром инфраструктуры Украины посетили Одесский порт, где осмотрели одно из суден, загружаемое пшеницей нового урожая для продовольственной программы, а также обговорили возможности для расширенного сотрудничества Украины с ООН по работе зерновых коридоров.
А первый визит в Одесскую область генсека ООН Антониу Гуттериша глава ОВА назвал «историческим событием»
Кроме того, Максим Марченко прокомментировал слухи о предстоящей смене руководства Одесской ОВА, которые накануне распространили некоторые СМИ.
Так, сообщалось, что полковник Максим Марченко получит очередное воинское звание и новое место работы, а на должность главы ОВА якобы уже претендуют несколько местных политиков.
«Никто никого не оставляет. Я продолжаю работать на благо Одессчины. Вместе к Победе! Все будет Украина!»,
– сказал Марченко.
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