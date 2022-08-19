В Черном море стало больше кораблей с ракетами, а в Крыму – «бавовняный» сезон

Рашисты нарастили в Черном море группировку кораблей, несущих на борту крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр». Об этом сообщил сегодня утром спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По словам спикера ОВА, сегодняшняя ночь, на пятницу, 19 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области не очень спокойно: пока «бархатный» сезон во временно оккупированном Крыму понемногу превращается в «бавовняный», в нашем регионе звучат сигналы воздушной тревоги.

«Враг пытается активизировать воздушную разведку и угрожает Югу нашей страны. Что ж, мы готовы к бою и демонстрируем это с 2014 года и особенно – с 24 февраля года нынешнего»,

– говорит Братчук.

Кроме того, сообщает представитель военной администрации, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, группировка черноморского флота рф, несущая на борту крылатые ракеты оператиано-тактического уровня типа «Калибр», немного увеличилась: таких ракетоносителей сейчас в море три плюс один большой десантный корабль.

В то же время на Южном направлении сошлись в ближнем бою наши Вооруженные силы и одно из подразделений рашистских десантников.

«Как вы думаете, чья взяла? Абсолютно верно: наши наваляли так называемым голубым беретам»,

– рассказал Братчук.

И еще одна хорошая новость: на Одесчине продолжается осенняя посевная кампания, а значит, уверен спикер ОВА, без хлеба в следующем году мы не останемся и, к тому же, будут наполнения в бюджет, а это – наша оборона, а оборона – наша скорая Победа.