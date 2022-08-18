Итоги 18 августа в Одесской области: были ли обстрелы?

Сегодняшний день, четверг, 18 августа 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно и без обстрелов. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Также Марченко рассказал о своем сегодняшнем визите в Подольский район, где ознакомился с ходом подготовки учебных заведений Саврани к началу нового учебного года. Также глава ОВА осмотрел состояние школьных бомбоубежищ и поручил как можно скорее ликвидировать недостатки и провести ознакомительную экскурсию для родителей школьников.

Кроме того, Марченко провел совещание с главой Подольской районной военной администрации, депутатами и головой савранского сельсовета. Как и в большинстве громад области, здесь имею место проблемы с инвентаризацией и ревизией земли и договорами аренды.

«Но мы обязательно вмешаемся и решим и эти вопросы»,

– заверил Марченко.

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