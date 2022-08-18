Как прошла ночь: одесситам рассказали про обстрелы и когда россия отстанет от Украины

Тревог и обстрелов ночью 18 августа не было. Но ракетная угроза с неба, минная на побережье – остаются. И будут нависать над нами до тех пор, пока россия не будет покарана.

Об этом в утреннем обращении рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, ночь в Одессе и области прошла без воздушных тревог и обстрелов. Но враг пытается активизировать воздушную разведку. А в Черном море постоянно находятся как минимум два ракетоносителя крылатых ракет «Калибр». Вместе с ними находится один большой десантный корабль. Поэтому угроза ракетных ударов остается очень высокой.

Очень прошу вас: выполняйте все алгоритмы действий во время сигналов воздушной тревоги. Напомню, во время войны учебных воздушных тревог просто не бывает. И конечно буду напоминать вам про соблюдение правил поведения вблизи пляжей и побережья, про запрет купания в море. Помните про эти запреты, потому что это не просто так – это то, что спасает жизнь,

— сказал Сергей Братчук.

Также он призвал соблюдать правила информационной гигиены. Потому что враг давит не только ракетными ударами, но и информационными вбросами.

Сдерживайте свои эмоции, разбирайтесь и потом принимайте решения. Это не очень сложно, если просто подумать,

— говорит спикер ОВА.

И в завершении он отметил, что Россия будет к нам цепляться до тех пор, пока не будет покарана. А произойдет это после нашей победы, которая, как мы знаем, обязательно будет.

Напомним, в позапрошлой ночью 17 августа российская армия обстреляла ракетами курортный поселок неподаеку от Одессы. В результате буквально стертыми с лица земли оказались базаотдыха и дачный кооператив.

Фотоколлаж: канал «24»