Треть Одесской области имеет проблемы с поставками электричества: там построят новую линию

Об этом стало известно после встречи начальника Одесской ОВА Максима Марченко и председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Целью этого проекта является повышение надежности и качества электроснабжения в южной части Одесской области. Общая площадь этой зоны – 12,59 тысячи кв. км, что составляет 39% территории Одесской области. Потребление электроэнергии составляет примерно 8-10% общего объема потребления в Южной энергетической системе.

Отметим, что там есть только одна опорная подстанция 330/110 кВ «Арциз» – подключенная одной тупиковой линией 330 кВ от Молдавской ГРЭС. На этой подстанции установлены два автотрансформатора. Схема электроснабжения тупиковой линией с установкой на подстанции двух автотрансформаторов очень ненадежна.

Такое плохое качество электроснабжения препятствует включению чувствительных электрических приборов, в частности, медицинской аппаратуры, телевизоров, радиоприемников, холодильного оборудования, бытовых приборов» — отметил Начальник Одесской ОВА.

По мнению Максима Марченко, сооружение линии 330 кВ Новоодесская-Арциз – эффективное средство повышения как надежности электроснабжения, так и качества электроэнергии в Одесском регионе.

На что Владимир Кудрицкий заявил, что строительство линии 330 кВ Новоодесска – Арциз — один из приоритетов для «Укрэнерго».