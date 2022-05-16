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Итоги 16 мая в Одессе: разрушительная ракетная атака и мировые победы наших дефлимпийцев

Итоги 16 мая в Одессе: разрушительная ракетная атака и мировые победы наших дефлимпийцев

Рашистам никак не дает покоя Одесская область. Уже в который раз они ударили ракетами по туристической инфраструктуре. Зато на всемирных дефлимпийских играх одесситы завоевали 12 медалей.

Об итогах дня рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Сегодня с утра противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре области. Разрушена база отдыха и частный дом. К сожалению, есть раненые гражданские лица, среди которых шестилетняя девочка», — сообщил он.

Также руководитель Одесской ОВА отметил, что позднее противник во второй раз пытался нанести ракетный удар по региону. Но нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить ракету врага.

Но не смотря на тяжёлую ситуацию, связанную с военными действиями, украинцы побеждаеют на мировых аренах.

Так, Максим Марченко сообщил, что наши спортсмены дефлимпийцы завоевывают все новые победы. И подтверждение этому – успех наших земляков в составе дефлимпийской сборной. Спортсмены Одесской области завоевали 12 медалей. 10 золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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