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Разрушенные и горящие дома: последствия попадания ракеты по Одесской области

Разрушенные и горящие дома: последствия попадания ракеты по Одесской области

Сегодня утром, 16 мая, рашисты в очередной раз запустили ракеты по Одесской области. В результате разрушена база отдыха и окрестные жилые дома.

Фотографии ужасных последствий прилета ракеты показали спасатели Одесской области.

На снимках видно, что база отдыха разрушена полностью. Сильно пострадали также соседние дома, некоторые из них загорелись. Благо спасатели оперативно прибыли на место и сразу принялись тушить возгорания.

По последним данным пострадали четыре человека: трое взрослых и маленький ребенок. К сожалению, ранение ребенка тяжелое.

Напомним, что утром 16 мая враг нанес по Одесчине очередной ракетный удар, используя  самолеты стратегической авиации. В результате был поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте продолжают работать спасатели и следственно-оперативная группа.

последствия обстрела

последствия обстрела последствия обстрела

последствия обстрела последствия обстрела

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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