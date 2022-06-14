Итоги 14 июня в Одесской области: ПВО не подвели (видео)

Сегодня утром противник намеревался нанести удар по Одесской области двумя ракетами, но, к счастью, обе ракеты сбили наши подразделения противовоздушной обороны.

Также Марченко отмечает, что оккупанты стали чаще обстреливать ракетами всю Украину, но сегодня был удачный день для ПВО – подавляющее большинство рашистских ракет нашим защитникам удалось сбить.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что в ходе сегодняшнего селекторного совещания с головами районных военных администраций и территориальных громад обсуждалось трудоустройство внутренне перемещенных лиц, а также ход подготовки в сбору урожая и вопрос информационной безопасности.

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