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Утром 14 июня по Одесской области был нанесен ракетный удар

Утром 14 июня по Одесской области был нанесен ракетный удар

В Оперативном командовании «Юг» сообщили, что российские войска утром 14 июня ударили по Одесской области двумя ракетами. Обе были сбиты силами ПВО над морем.

По Одесщине враг утром снова нанес ракетный удар.

2 ракеты Оникс, выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны,

— сказано в информации, распространенной военными.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что утром в Одессе были слышны взрывы, а вскоре была объявлена воздушная тревога.

Отметим также, что сегодня в Одессе и окрестностях проводятся мероприятия по подготовке Вооруженных Сил Украины. В этой связи в городе могут быть слышны стрельба и взрывы.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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