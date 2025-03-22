Система орошения полей
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Проект реализуется на основе соглашения между Италией и Международным центром передовых средиземноморских агрономических исследований. Запланированные мероприятия включают поддержку фермеров, развитие систем орошения и внедрение современных методов в животноводстве.

Финансирование предусматривает обеспечение сельскохозяйственных предприятий новейшими технологиями, что будет способствовать повышению урожайности и эффективности производства. Особое внимание уделят устойчивому использованию природных ресурсов и адаптации к изменениям климата.

По словам представителей инициативы, этот проект будет способствовать экономическому развитию региона и укреплению сотрудничества между Украиной и Италией в аграрной сфере.

Ранее мы сообщали, что Одесские фермеры смогут использовать японские нанотехнологии.

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