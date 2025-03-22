Проект реализуется на основе соглашения между Италией и Международным центром передовых средиземноморских агрономических исследований. Запланированные мероприятия включают поддержку фермеров, развитие систем орошения и внедрение современных методов в животноводстве.
Финансирование предусматривает обеспечение сельскохозяйственных предприятий новейшими технологиями, что будет способствовать повышению урожайности и эффективности производства. Особое внимание уделят устойчивому использованию природных ресурсов и адаптации к изменениям климата.
По словам представителей инициативы, этот проект будет способствовать экономическому развитию региона и укреплению сотрудничества между Украиной и Италией в аграрной сфере.
Ранее мы сообщали, что Одесские фермеры смогут использовать японские нанотехнологии.