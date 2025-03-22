Проєкт реалізується на основі угоди між Італією та Міжнародним центром передових середземноморських агрономічних досліджень. Заплановані заходи включають підтримку фермерів, розвиток систем зрошення та впровадження сучасних методів у тваринництві.
Фінансування передбачає забезпечення сільськогосподарських підприємств новітніми технологіями, що сприятиме підвищенню врожайності та ефективності виробництва. Особливу увагу приділять стійкому використанню природних ресурсів та адаптації до змін клімату.
За словами представників ініціативи, цей проєкт сприятиме економічному розвитку регіону та зміцненню співпраці між Україною та Італією в аграрній сфері.Раніше ми повідомляли, що Одеські фермери зможуть використовувати японські нанотехнології.