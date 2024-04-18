Иоанн Солунский и Кузьма-огородник: церковные праздники и приметы 18 апреля

18 апреля по новому церковному календарю (1 мая по старому) православные верующие чтут память двух святых – преподобного Иоанна Солунского и святителя Космы.

Преподобный Иоанн: проповедовал почитание икон

Иоанн – выдающаяся фигура в истории христианства – родился в конце VIII века. Юношей он стал учеником преподобного Григория Декаполита и принял от него иноческий постриг в Солунском монастыре.

Под руководством опытного учителя, преподобный Иоанн достиг высокого духовного совершенства. А когда император Лев Армянин возобновил гонения на православных христиан за почитание икон, преподобный Григорий Декаполит вместе с преподобным Иоанном отправился в Константинополь, чтобы защитить свои убеждения. Там они начали бороться с иконоборческой ересью. Несмотря на преследования, святые несколько лет проповедовали почитание икон.

Григорий Декаполит умер в 820 году, а вскоре за ним – и преподобный Иоанн. Иосиф Песнописец перенес их мощи в церковь святителя Николая Чудотворца, которую сам же и построил.

У преподобного Иоанна Солунского просят помощи в борьбе с соблазнами, защиты от клеветы, а также справиться с разного рода зависимостями, например, такими, как алкоголизм и наркомания.

Святитель Косма: активно защищал христианскую веру

Святитель Косма также известен за свою верность христианской вере и защиту православных традиций во времена иконоборческого движения. Он жил в конце VIII-начале IX века. С ранних лет стремился посвятить свою жизнь служению Богу и в юном возрасте принял монашеский постриг. Позже Косма стал епископом Халкидонским и активно защищал христианскую веру от еретиков.

Святой не подчинился указу императора Льва Армянина и не удалил из храмов святых икон, за что был изгнан с кафедры и отправлен в ссылку. Позже император вернул епископа, надеясь, что тот примет его сторону, но этого не случилось: святитель Косма вместе со своим помощником, преподобным Авксентием, продолжил отстаивать почитание икон. Но от постоянных гонений епископ сильно ослабел и умер в 816 году.

Праздник 18 апреля по старому стилю – день памяти мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.

У кого именины 18 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.

Талисманом человека, рожденного 18 апреля, является турмалин. Этот камень известен человечеству уже давно. В былые времена он считался очень ценным. Турмалин использовали во время разных магических ритуалов, а также в качестве защитного амулета.

Праздник Кузьма-огородник: о чем говорят приметы этого дня

В народном календаре 18 апреля – праздник Кузьма-огородник, названный в честь святого Космы Халкидонского (в народе святой Косма считается покровителем огородников, и ему молятся о хорошем урожае).

Особое внимание наши предки в этот день обращали на погоду:

если в этот день тепло – конец месяца будет холодным;

погода меняется – к сухому лету;

кукушка закуковала – время сеять лен;

сильный дождь в этот день – можно собираться на рыбалку.

Что можно делать 18 апреля

По народной традиции в этот день нужно обязательно пойти на огород, чтобы подготовить грядки. Также в этот день можно сажать морковь и свеклу. А перед посевом семена вымачивали в родниковой или речной воде – считалось, что тогда они дадут хороший урожай. Но, согласно народным поверьям, мужчинам в день Кузьмы-огородника вход на огород воспрещен: наши предки верили, что тогда ничего не уродит;

Также 18 апреля собирают лекарственные травы в поле или лесу;

Кроме того, наши предки верили, что это отличный день для сватовства: пара будет счастливой в будущем браке;

А еще в этот день обязательно загадывали желание, а потом шли к колодцу или водоему и бросали в воду монету. Предки верили, что тогда все сбудется.

Чего нельзя делать 18 апреля