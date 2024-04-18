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Іоанн Солунський та Кузьма-городник: церковні свята та прикмети 18 квітня

Іоанн Солунський та Кузьма-городник: церковні свята та прикмети 18 квітня

Які церковні свята відзначають православні християни цього дня, 18 квітня, і що це за день за народним календарем, що сьогодні можна робити і чого не можна читайте у нашому матеріалі.

18 квітня за новим церковним календарем (1 травня за старим) православні віруючі вшановують пам’ять двох святих – преподобного Іоана Солунського та святителя Косми.

Преподобний Іоан: проповідував шанування ікон

Іоан Солунський – видатна постать в історії християнства – народився наприкінці VIII століття. Юнаком він став учнем преподобного Григорія Декаполита і прийняв від нього чернечий постриг у Солунському монастирі.

Під керівництвом досвідченого вчителя, преподобний Іоан досяг високої духовної досконалості. А коли імператор Лев Вірменин відновив гоніння на православних християн за шанування ікон, преподобний Григорій Декаполит разом із преподобним Іоаном вирушив до Константинополя, щоб захистити свої переконання. Там вони почали боротися з іконоборчою єрессю. Незважаючи на переслідування, святі кілька років проповідували шанування ікон.

Григорій Декаполит помер у 820 році, а незабаром за ним – і преподобний Іоан. Йосип Піснописець переніс їхні мощі до церкви святителя Миколи Чудотворця, яку сам же й збудував.

У преподобного Іоана Солунського просять допомоги у боротьбі зі спокусами, захисту від наклепу, а також впоратися з різними залежностями, наприклад, такими, як алкоголізм і наркоманія.

Святитель Косма: активно захищав християнську віру

Святитель Косма також відомий за свою вірність християнській вірі та захист православних традицій за часів іконоборчого руху. Він жив наприкінці VIII-початку ІХ століття. З ранніх років прагнув присвятити своє життя служінню Богу і в юному віці прийняв чернечий постриг. Пізніше Косма став єпископом Халкідонським і активно захищав християнську віру від єретиків.

Святий не підкорився указу імператора Лева Вірменина і не видалив із храмів святих ікон, за що його вигнали з кафедри і відправили на заслання. Пізніше імператор повернув єпископа, сподіваючись, що той прийме його сторону, але цього не сталося: святитель Косма разом зі своїм помічником, преподобним Оксентієм, продовжив обстоювати шанування ікон. Але від постійних гонінь єпископ сильно ослаб і помер у 816 році.

Свято 18 квітня за старим стилем – день пам’яті мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, і що з ними.

У кого іменини 18 квітня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло, Тамара, Фелікс.

Талісманом людини, народженої 18 квітня, є турмалін. Цей камінь відомий людству вже давно. У минулі часи він вважався дуже цінним. Турмалін використовували під час різних магічних ритуалів, а також як захисний амулет.

Свято Кузьма-городник: про що говорять прикмети цього дня

У народному календарі 18 квітня – свято Кузьма-городник, назване на честь святого Косми Халкідонського (у народі святий Косма вважається покровителем городників, і йому моляться за хороший урожай).

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.

    • Якщо у цей день тепло – кінець місяця буде холодним;
  • погода змінюється – до сухого літа;
  • зозуля закукувала – час сіяти льон;
  • сильний дощ у цей день можна збиратися на рибалку.

Що можна робити 18 квітня

  • За народною традицією цього дня потрібно обов’язково піти на город, щоб підготувати грядки. Також у цей день можна садити моркву та буряк. А перед посівом насіння вимочували в джерельній або річковій воді – вважалося, що тоді воно дасть гарний урожай. Але, згідно з народними повір’ями, чоловікам у день Кузьми-городника вхід на город заборонено: наші предки вірили, що тоді нічого не вродить;
  • Також 18 квітня збирають лікарські трави у полі чи лісі;
  • Крім того, наші пращури вірили, що це чудовий день для сватання: пара буде щасливою у майбутньому шлюбі.
  • А ще цього дня обов’язково загадували бажання, а потім йшли до колодязя чи водоймища та кидали у воду монету. Вірили, що тоді все справдиться.

Чого не можна робити 18 квітня

  • Цього дня не можна починати сварки, скандалити, пліткувати та наклепувати, а також ображати будь-кого;
  • Не можна відмовляти в милостині, якщо вас про це просять – інакше самі скоро опинитеся у скруті;
  • Не можна стригти нігті або волосся – не буде пам’яті;
  • Не можна сумувати і сидіти на самоті, адже так і залишитеся без коханої людини та друзів на весь рік;
  • Не варто цього дня багато спати – можна проспати своє щастя;
  • Але якщо потрапите під дощ, це вважається хорошим знаком, який обіцяє здоров’я.
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