Контрабандистку из-под Одессы посадят на три года за продажу антиквариата

Женщина перепродавала предметы старины, которые скупала у черных археологов.

Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ, подозреваемая живет в городе Беляевка.

У нее дома оперативники обнаружили более 30 артефактов. В частности, сотрудники спецслужбы нашли старинные кольца, кресты и кулоны.

При этом среди прочего были образцы культурного наследия. К примеру, ценные предметы VII-IX веков.

Все это мошенница купила через интернет и планировала нелегально продать за границей. Ранее контрабандистке уже удавалось проделывать трюки с отправкой подобных посылок по почте. Во время одной из таких попыток ее и задержали.

Заготовленный на продажу антиквариат отдали государству. Скорее всего, его заберут в музей.

В то же время женщину приговорили к трем годам лишения свободы.

Фото: inform.kz