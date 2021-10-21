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«Инфоксводоканал» досрочно завершил работы и вода появилась в домах многих одесситов (видео)

«Инфоксводоканал» досрочно завершил работы и вода появилась в домах многих одесситов (видео)

Установлена ​​современная задвижка, благодаря чему новый водопровод можно будет подсоединить уже без отключения потребителей от водоснабжения.

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Напомним, ранее мы сообщали про отключение воды сразу в 3-х районах города Одесса.

Специалисты «Инфоксводоканала» заблаговременно завершили запланированные работы. Уже с 5:30 утра возобновлена ​​работа насосных станций «Главная» и «Южная». Сейчас идет наполнение опустошенной системы трубопроводов города водой, после чего вода появится в домах потребителей.

Напомним, на улице Мельницкой проложено около 600 метров нового водопровода. Жители окрестных улиц отныне получат бесперебойное водоснабжение и не будут страдать от систематических аварийных отключений.

Во избежание неудобств для потребителей работы по подключению проводились в ночное время.

Специалисты «Инфоксводоканала» уже заменили около 200 километров изношенных сетей и продолжают масштабное обновление трубопроводов города Одесса. Следующими получат новый водовод жители улицы Осипова.

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