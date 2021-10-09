«Инфоксводоканал»: в ночь на 13 октября будет отключена вода в трёх районах города Одесса

«Инфоксводоканал» проводит масштабную замену изношенных и аварийных сетей. Сегодня компания завершает работу на улице Мельницкой, на одном из основных водоводов, который обеспечивает питьевой водой жителей Молдаванки.

Здесь проложено порядка 600 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет. Во время прокладки труб обустроены новые колодцы, камеры переключений и пожарные гидранты.

Для того, чтобы ввести новую линию в эксплуатацию сотрудники водоканала установят современную запорную арматуру австрийского производства и переключат вновь проложенный водовод в существующую систему водоснабжения.

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ с 23:00 12 октября 2021 года до 09:00 13 октября 2021 года будут остановлены насосные станции «Главная» и «Южная», вследствие чего будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города Одессы и пригорода:

Приморский,

Малиновский,

Киевский,

пос. Червоный Хутор,

ж/м «Радужный»,

ж/м «Совиньон 1-5»,

ЖКП «Таирово».

Отключение не затронет — ж/м “7-е небо”, Заставу, Ленпоселок, Слободку.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)