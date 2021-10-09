Новости Одессы и Одесской области

«Инфоксводоканал»: в ночь на 13 октября будет отключена вода в трёх районах города Одесса

«Инфоксводоканал»: в ночь на 13 октября будет отключена вода в трёх районах города Одесса

«Инфоксводоканал» проводит масштабную  замену изношенных и аварийных сетей. Сегодня компания завершает работу на улице Мельницкой, на одном из основных водоводов, который обеспечивает питьевой водой жителей Молдаванки.

Подписаться

Здесь проложено порядка 600 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 500 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет. Во время прокладки труб обустроены новые колодцы, камеры переключений и пожарные гидранты.

работы на улице Мельницкой

Для того, чтобы ввести новую линию в эксплуатацию сотрудники водоканала установят современную запорную арматуру австрийского производства и  переключат вновь проложенный водовод в существующую систему водоснабжения.

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ  с 23:00 12 октября 2021 года до 09:00 13 октября 2021 года будут  остановлены насосные станции «Главная» и «Южная», вследствие чего будет прекращена  подача  воды  потребителям следующих районов города Одессы и пригорода:

  • Приморский,
  • Малиновский,
  • Киевский,
  • пос. Червоный Хутор,
  • ж/м «Радужный»,
  • ж/м «Совиньон 1-5»,
  • ЖКП «Таирово». 

Отключение не затронет — ж/м “7-е небо”, Заставу, Ленпоселок, Слободку.

работы на улице Мельницкой

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Новости компаний ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить