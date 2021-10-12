Отключения воды в 3-х районах города Одесса переносится на 20-21 октября

Уважаемые потребители, пресс-служба филиала «Инфоксводоканал» сообщает, что в связи с погодными условиями работы по подключению нового водопровода, запланированные в ночь на 13 октября, переносятся.

Отключение водоснабжения в Киевском, Малиновском и Приморском районах города Одессы перенесено на 20 октября с 23:00 до 09:00 21 октября.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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