Новости Одессы и Одесской области

єВідновлення: пострадавшим от обстрелов одесситам окажут бесплатную услугу

єВідновлення: пострадавшим от обстрелов одесситам окажут бесплатную услугу

Город пойдет навстречу жителям поврежденных во время атак домов. Документы, необходимые на получение компенсации за поврежденное жилье по программе єВідновлення, одесситы получат бесплатно.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Это длительная процедура, нужно собрать много документов, которые, в частности, в мирное время предоставлялись после уплаты. Сейчас мы будем предоставлять их бесплатно. Внеочередное заседание Исполкома проведем уже в ближайшее время», – сообщил городской голова.

Также одесситы, чье жилье повреждено обстрелами, получат помощь из городского бюджета.

Сейчас в Одессе развернуты оперативные штабы, проводятся работы по оперативному восстановлению газо- и теплоснабжения.

«Работаем на местах со вчерашнего дня. Окна уже закрывают пленкой. Принимаем заявки на получение помощи из городского бюджета – это где-то три недели», — сказал Геннадий Труханов.

Напомним, в Украине начинают выплату компенсаций тем гражданам, чье жилье разрушили россияне. В Одессе подать заявление на получение выплат можно через Департамент предоставления административных услуг.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить