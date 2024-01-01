єВідновлення: пострадавшим от обстрелов одесситам окажут бесплатную услугу

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Это длительная процедура, нужно собрать много документов, которые, в частности, в мирное время предоставлялись после уплаты. Сейчас мы будем предоставлять их бесплатно. Внеочередное заседание Исполкома проведем уже в ближайшее время», – сообщил городской голова.

Также одесситы, чье жилье повреждено обстрелами, получат помощь из городского бюджета.

Сейчас в Одессе развернуты оперативные штабы, проводятся работы по оперативному восстановлению газо- и теплоснабжения.

«Работаем на местах со вчерашнего дня. Окна уже закрывают пленкой. Принимаем заявки на получение помощи из городского бюджета – это где-то три недели», — сказал Геннадий Труханов.

Напомним, в Украине начинают выплату компенсаций тем гражданам, чье жилье разрушили россияне. В Одессе подать заявление на получение выплат можно через Департамент предоставления административных услуг.