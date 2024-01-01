єВідновлення: пострадавшим от обстрелов одесситам окажут бесплатную услугу

Город пойдет навстречу жителям поврежденных во время атак домов. Документы, необходимые на получение компенсации за поврежденное жилье по программе єВідновлення, одесситы получат бесплатно.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
«Это длительная процедура, нужно собрать много документов, которые, в частности, в мирное время предоставлялись после уплаты. Сейчас мы будем предоставлять их бесплатно. Внеочередное заседание Исполкома проведем уже в ближайшее время», – сообщил городской голова.
Также одесситы, чье жилье повреждено обстрелами, получат помощь из городского бюджета.
Сейчас в Одессе развернуты оперативные штабы, проводятся работы по оперативному восстановлению газо- и теплоснабжения.
«Работаем на местах со вчерашнего дня. Окна уже закрывают пленкой. Принимаем заявки на получение помощи из городского бюджета – это где-то три недели», — сказал Геннадий Труханов.
Напомним, в Украине начинают выплату компенсаций тем гражданам, чье жилье разрушили россияне. В Одессе подать заявление на получение выплат можно через Департамент предоставления административных услуг.