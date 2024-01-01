Новини Одеси та Одеської області

єВідновлення: постраждалим від обстрілу одеситам нададуть безкоштовну послугу

єВідновлення: постраждалим від обстрілу одеситам нададуть безкоштовну послугу

Місто піде назустріч мешканцям пошкоджених під час атак будинків. Документи, необхідні для отримання компенсації за пошкоджене житло за програмою єВідновлення, одесити отримають безкоштовно.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

«Це тривала процедура, треба зібрати багато документів, які, зокрема, у мирний час надавалися після сплати. Зараз ми надаватимемо їх безкоштовно. Позачергове засідання Виконкому проведемо вже найближчим часом», – повідомив міський голова.

Також одесити, чиє житло пошкоджено обстрілами, отримають допомогу з міського бюджету.

Наразі в Одесі розгорнуто оперативні штаби, проводяться роботи з оперативного відновлення газо- та теплопостачання.

«Працюємо на місцях із учорашнього дня. Вікна вже закривають плівкою. Приймаємо заявки на отримання допомоги з міського бюджету – десь три тижні», – сказав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, в Україні розпочинають виплату компенсацій тим громадянам, чиє житло зруйнували росіяни. В Одесі подати заяву на отримання виплат можна за допомогою Департаменту надання адміністративних послуг.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати