єВідновлення: постраждалим від обстрілу одеситам нададуть безкоштовну послугу

Місто піде назустріч мешканцям пошкоджених під час атак будинків. Документи, необхідні для отримання компенсації за пошкоджене житло за програмою єВідновлення, одесити отримають безкоштовно.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
«Це тривала процедура, треба зібрати багато документів, які, зокрема, у мирний час надавалися після сплати. Зараз ми надаватимемо їх безкоштовно. Позачергове засідання Виконкому проведемо вже найближчим часом», – повідомив міський голова.
Також одесити, чиє житло пошкоджено обстрілами, отримають допомогу з міського бюджету.
Наразі в Одесі розгорнуто оперативні штаби, проводяться роботи з оперативного відновлення газо- та теплопостачання.
«Працюємо на місцях із учорашнього дня. Вікна вже закривають плівкою. Приймаємо заявки на отримання допомоги з міського бюджету – десь три тижні», – сказав Геннадій Труханов.
Нагадаємо, в Україні розпочинають виплату компенсацій тим громадянам, чиє житло зруйнували росіяни. В Одесі подати заяву на отримання виплат можна за допомогою Департаменту надання адміністративних послуг.