єВідновлення: постраждалим від обстрілу одеситам нададуть безкоштовну послугу

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

«Це тривала процедура, треба зібрати багато документів, які, зокрема, у мирний час надавалися після сплати. Зараз ми надаватимемо їх безкоштовно. Позачергове засідання Виконкому проведемо вже найближчим часом», – повідомив міський голова.

Також одесити, чиє житло пошкоджено обстрілами, отримають допомогу з міського бюджету.

Наразі в Одесі розгорнуто оперативні штаби, проводяться роботи з оперативного відновлення газо- та теплопостачання.

«Працюємо на місцях із учорашнього дня. Вікна вже закривають плівкою. Приймаємо заявки на отримання допомоги з міського бюджету – десь три тижні», – сказав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, в Україні розпочинають виплату компенсацій тим громадянам, чиє житло зруйнували росіяни. В Одесі подати заяву на отримання виплат можна за допомогою Департаменту надання адміністративних послуг.