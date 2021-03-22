«Художества» сторонников Стерненко возле Офиса Зеленского оценили в 2 миллиона

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, ущерб, нанесенный административному зданию Офиса президента в результате массовой акции, состоявшейся вечером 20 марта на улице Банковой, 11 в Киеве, предварительно оценивается в почти 2 миллиона гривен.

Эксперты также утверждают, что если краску, которой расписали стены здания, не смыть в течение 72 часов, сумма ущерба может вырасти, поскольку краска впитается в гранит и реставрировать стены будет намного сложнее.

Вечером субботы 20 марта в Киеве на Банковой прошла акция сторонников Стерненко, осужденного на 7 лет и 3 месяца по обвинению в похищении человека. На митинг собрались несколько тысяч человек. Акция вскоре переросла в массовые беспорядки. В итоге здание Офиса президента забросали файерами, «украсили» стены Офиса граффити и нецензурными надписями и разбили окна.

Полиция открыла по факту происшествия уголовное производство по статье «Хулиганство», одного из участников акции задержали.

Отметим, что 20 марта Сергею Стерненко исполнилось 26 лет. В Одессе соратники активиста поздравили его под стенами одесского СИЗО. В акции приняли участие несколько десятков человек. Они зажгли файеры и скандировали: «Стерненко – волю», «Венедиктова – чума», «Аваков – черт!», требуя освободить Стерненко. Однако, по сравнению с Киевом, мероприятие прошло мирно.

Напомним, 19 марта одесский Приморский суд отклонил ходатайство адвокатов Стерненко и оставил его под стражей.

В тот же день суд продолжил слушание по дуле Стерненко об убийстве им человека в мае 2018 года. Следующее заседание по этому делу назначено на 2 апреля.

Фото: Facebook-страница Офиса президента