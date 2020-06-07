Хроники коронавируса: выросшее количество заболевших и новые рекомендации по ношению масок

Трудная дорога на Северное кладибще: как сегодня проходит Родительская суббота на окраине Одессы (фото) В середине апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции и объявленным карантином, было принято решение закрыть кладбища и перенести поминальные дни. Традиционные поминальные дни и посещение кладбищ перенесли на первые июньские выходные, в которые православные празднуют Троицу. ПОДРОБНЕЕ