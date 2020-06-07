Хроники коронавируса: выросшее количество заболевших и новые рекомендации по ношению масок

По состоянию на вечер 7 июня в Украине подтверждено 26 999 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 788 летальных, а выздоровевших – 12 054. В Одесской области подтвердили 996 случаев заражения.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои указания и теперь рекомендует правительствам просить всех носить тканевые маски для лица в общественных местах, чтобы помочь уменьшить распространение коронавируса.
- МОЗ предупреждает об опасности второй волны эпидемии COVID-19 из-за увеличения случаев заражения COVID-19 в Украине.