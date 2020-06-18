Хроники коронавируса: ужесточение карантина в Болградском районе и карантинные рестораны

Карантин ужесточат: в Бессарабии закроют рынки и отменят маршрутки В Болградском районе Одесской области усилят карантин в связи со вспышкой коронавируса. Карантинные меры планируется усилить уже сегодня, 18 июня, сообщает сайт Болградской райгосадминистрации. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: продление карантина и отмена обязательного ВНО По состоянию на вечер 17 июня в Украине подтверждено 33 234 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 943 летальных, а выздоровевших – 14 943. В Одесской области подтвердили 1 158 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ