Хроники коронавируса: ужесточение карантина в Болградском районе и карантинные рестораны

По состоянию на вечер 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 966 летальных, а выздоровевших – 15 447. В Одесской области подтвердили 1 188 случаев заражения.
- В Болградском районе Одесской области усилят карантин в связи со вспышкой коронавируса. Карантинные меры планируется усилить уже сегодня, 18 июня.
- Ослабление, не значит отмена — вирус никуда не делся, поэтому кафе и рестораны должны соблюдать правила, разработанные МОЗ. Мы прошлись по нескольким заведениям, чтобы посмотреть, как они приспособились к новому режиму работы.