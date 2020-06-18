Официанты в масках и антисептики на каждом столе — как работают рестораны в карантин

Открытие кафе и ресторанов было далеко не первым шагом ослабления карантина — работать заведениям разрешили только с 10 июня. Этого очень ждали как сами рестораторы, там и одесситы, соскучившиеся за чашечкой кофе и вкусным ужином в любимом кафе.

Ослабление, не значит отмена — вирус никуда не делся, поэтому кафе и рестораны должны соблюдать правила, разработанные МОЗ: не более 4 человек за одним столом (не включая детей), социальная дистанция, использование индивидуальных средств защиты, антисептиков и еще ряд правил.

Мы прошлись по нескольким заведениям, чтобы посмотреть, как они приспособились к новому режиму работы. В нашем гастротуре кафе “Крым”, в Аркадии, “Бузина” на Посёлке Котовского и ресторан “Рыба” на Фонтанской дороге.

Кафе “Крым”: маски, перчатки и влажные салфетки есть, но вид на море, важнее социальной дистанции

Фото: Юлия Сущенко

Кафе “Крым”, которое открылось в Аркадии прошлым летом, специализируется на крымскотатарской кухне. Заведение представляет собой одну сплошную летнюю площадку, что в ситуации пандемии является особым плюсом.

Наша корреспондентка успела посетить кафе дважды — один раз в будний день, а второй — в выходные. В выходной кафе было заполнено, на входе даже стояла небольшая очередь ожидающих столика. Вместе с тем столпотворения не было — администратор встречала людей и провожала их в зал.

Что касается расстояния между столиков, на “дефицитной” первой линии с обзорным видом на море, столики стоят, как и прежде — довольно плотно, и расстояние между диванчиками, а значит, и спинами посетителей, всего 30-50 сантиметров. А вот глубине зала столы расставили более свободно.

На самих столиках есть дезинфицирующие средства. Все официанты и бармены в масках. Причем маски не натянуты кое-как, а сидят как положено, прикрывая рот и нос. В комплекте к маскам у всех сотрудников на руках надеты перчатки. Вместе со столовыми приборами подают одноразовые влажные салфетки, которыми при желании можно протереть ножи-вилки еще раз.

Кафе “Бузина”: социальная дистанция и влажные салфетки

Фото со страницы кафе в Facebook

Кафе “Бузина” расположено на окраине Поселка Котовского, недалеко от станции Одесса – Восточная.

Наша корреспондентка была здесь в выходной день после обеда. Работала только летняя площадка. Внутрь зайти разрешалось, только чтобы посетить уборную. Посетители были, но кафе не было набито битком. Большинство столов здесь рассчитано на четыре места, друг от друга они отделены цветами. Дистанция между столами достаточно большая и посетители сидят спинами друг к другу — то есть возможность соблюдать социальную дистанцию есть.

На входе можно воспользоваться антисептиком, все официанты носят перчатки и защитные маски, которые плотно прилегают к лицу. Столы протирают несколько раз: сразу после ухода одних посетителей и после того, как за столик сели другие. Все посетителям выдают влажные салфетки, которыми можно вытереть руки, поверхности, столовые приборы.

Ресторан “Рыба”: мало людей, официанты в масках, но без перчаток

Фото с сайта odessa.travel

Мы пообщались с Мариной Сатировой, которая отпраздновала свой день рождения в ресторане ”Рыба” сразу после того, как кафе и ресторанам разрешили работать.

– В период пандемии страшно куда-либо выходить, тем более у нас в семье есть маленький ребенок, — рассказывает Марина. Но мы с семьей задолго до всего этого планировали отпраздновать мой день рождения в кругу самых близких, поэтому решились.

В ресторане было меньше людей, чем обычно. Посетители были разбросаны по разным уголкам заведения, поэтому с дистанцией между столиками и рассадкой людей проблем не возникало. Официанты были в масках, которые были надеты правильно, но без перчаток. На каждом столике — стерильные салфетки и антисептики. Также антисептик стоял при входе, у администратора.

Авторы: Юлия Сущенко, Мария Шевчук, Анастасия Епурь

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