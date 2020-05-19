Хроники коронавируса: штрафы ночным клубам и восстановления работы церквей

Хроники коронавируса: восстановление плановых операций и новые заболевшие медики По состоянию на вечер 18 мая в Украине подтверждено 18 616 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 535 летальных, а выздоровевших – 5 276 В Одесской области подтвердили 764 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ

За прошедшую неделю в Одесской инфекционке заболели 9 медработников В Одесской инфекционной больнице за неделю с 11 по 17 мая коронавирус обнаружили у девяти медиков. Об этом сообщила директор городского департамента здравоохранения Елена Якименко. ПОДРОБНЕЕ