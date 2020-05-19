Хроники коронавируса: штрафы ночным клубам и восстановления работы церквей

По состоянию на вечер 19 мая в Украине подтверждено 18 876 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 548 летальных, а выздоровевших – 5 632. В Одесской области подтвердили 784 случаев заражения.
- В полиции пообещали штрафовать ночные клубы за несоблюдение карантинных мер. В Приморском районе города отдельные развлекательные заведения осуществляют свою деятельность, игнорируя установленные Правительством карантин.
- В планах Кабмина с 25 мая разрешить работу метро в тех городах, где позволит это сделать эпидемситуация. Будет смягчена возможность проведения служб в храмах, то есть будет возможность проведения службы с расчетом один человек на 10 квадратных метров, которые могут находиться в религиозных сооружениях.
- Могут ли мухи и комары переносить COVID-19? Министерство здоровья Украины развенчивает мифы о коронавирусной инфекцией COVID-19.
- В Одессе возобновлена работа городских стоматологических поликлиник. В городских стоматполиклиниках Одессы обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических мер по предотвращению распространения COVID-19.