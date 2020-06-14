Хроники коронавируса: отмена пробного ЗНО из-за высокой заболеваемости на COVID-19

По состоянию на вечер 14 июня в Украине подтверждено 31 154 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 889 летальных, а выздоровевших – 14 082. В Одесской области подтвердили 1 099 случаев заражения.
- Из-за увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией пробное ВНО проведут онлайн. Уже сегодня в Украинском центре оценивания качества образования рассказали, как пройти пробное тестирование дома.
- Участникам пробного ВНО, которое запланировано на 15 и 17 июня, будут возвращены средства за невозможности проведения пробного ВНО в учебных заведениях.