Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: отмена пробного ЗНО из-за высокой заболеваемости на COVID-19

Хроники коронавируса: отмена пробного ЗНО из-за высокой заболеваемости на COVID-19

По состоянию на вечер 14 июня в Украине подтверждено 31 154 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 889 летальных, а выздоровевших – 14 082. В Одесской области подтвердили 1 099 случаев заражения.

  • Из-за увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией пробное ВНО проведут онлайн. Уже сегодня в Украинском центре оценивания качества образования рассказали, как пройти пробное тестирование дома.
  • Участникам пробного ВНО, которое запланировано на 15 и 17 июня, будут возвращены средства за невозможности проведения пробного ВНО в учебных заведениях.

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить