Хроники коронавируса: открытие садиков, спортзалов и «послекарантинный» велопробег

По состоянию на 9.00 1 июня, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 24 012 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

Зимне-весенняя рекордная засуха, «накрывшая» Одесскую область, после майских дождей грозит продлиться до конца года. Уже сегодня она привела к гибели более половины всех посевов в регионе. Старожилы вспоминают, что такое же положение на полях было в 1946 году, после чего в Бессарабии начался голод.

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