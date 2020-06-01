Хроники коронавируса: открытие садиков, спортзалов и «послекарантинный» велопробег

По состоянию на вечер 1 июня в Украине подтверждено 24 012 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 718 летальных, а выздоровевших – 9 690. В Одесской области подтвердили 896 случаев заражения.
- В Одессе начинается очередной этап ослабления карантинных мер. Среди новых послаблений – разрешено возобновить работу спортзалов и бассейнов.
- Одесские велосипедисты устроили «послекарантинный» велопробег. В акции участвовали 50 человек, в том числе и роллеры.
- Сколько в Одессе открылось детских садов после карантина? На работу не вышли сотрудники старше 60 лет. Пока их будут заменять студенты
- Одесские медики получат 300% доплат за работу с больными COVID-19. В Одессе мобильные бригады медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом, получат доплаты в размере 300% от заработной платы.
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