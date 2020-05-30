Хроники коронавируса: главные новости о COVID-19 в Одесской области за неделю

В Одесской области наблюдается положительная тенденция по увеличению количества выздоровевших. Например, за сутки 28 мая медики зафиксировали выздоровления у 21 пациента – это самое большое количество выздоровевших в сутки за все время наблюдений в нашей области. Об этом пишет в еженедельном отчете на свой странице в Facebook губернатор Одесчины Максим Куцый.

Вот что еще было известно о COVID-19 в Одесской области по состоянию на утро 29 мая:

– В Одесской области зафиксировано 15 летальных случаев.

– Более 70% пациентов лечатся дома и переносят болезнь в легкой форме.

– Всего в Одесской области излечились уже 188 человек. Среди выздоровевших – 55 медработников. Это означает, что почти треть врачей выздоровела.

– Одесская область находится в лидерах регионов Украины по количеству проведенных тестов ПЦР-методом. За все время проведено более 17 000 тестирований. Ежедневно мобильные бригады по всей области принимают материалы для анализов у почти 500 человек.

– Продолжается подготовка к проведению ИФА-тестов в медицинских учреждениях региона. К 6 июня будет определен перечень дополнительных лабораторий для тестирования на COVID-19.

– На комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о переходе к следующему этапу смягчения карантина. Исключение составляют лишь Белгородской и Подольский районы, где из-за эпидемической ситуации действует только первый этап послаблений.

– С понедельника 1 июня будет разрешена работа пригородного железнодорожного транспорта и автобусов межобластного сообщения.

– «Укрзализныця» открыла продажу билетов на маршруты из Одессы в Киев, Харьков и Днепр. Пассажиров допускать в поезда исключительно в защитных масках; измерения температуры будет осуществляться при посадке в вагон. Вагоны поезда перед каждым рейсом проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

– С понедельника, 1 июня, возобновят деятельность 169 детских садов коммунальной формы собственности. Это почти четверть от общего количества. Заведения будут и в дальнейшем открываться при дальнейшем улучшении эпидемической ситуации.

– С понедельника начнут работу инклюзивного-ресурсные центры, которые осуществляют комплексную психолого-педагогическую оценку развития детей.

Напомним, что сегодня мы сообщали, что в Одессе и области к 9.00 30 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 883 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки: 5 новых случаев заболевания.

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