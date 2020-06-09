Хроники коронавируса: фильм об инфекции и открытие детских лагерей

Одесская область — самая большая в Украине. Мы с радостью рассказываем про интересные, вкусные, захватывающие и необычные локации Одесчины. А чтобы вам было удобно их найти — собрали все наши материалы на Карте интересных мест. Выбирайте интересующий вас населенный пункт на карте и в путь. Или читайте в тексте о том, куда можно поехать, а потом прокладывайте маршрут.

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