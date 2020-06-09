Хроники коронавируса: фильм об инфекции и открытие детских лагерей

По состоянию на вечер 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 810 летальных, а выздоровевших – 12 412. В Одесской области подтвердили 1 010 случаев заражения.
- 13-летняя жительница города Белгород-Днестровский Элеонора Чолак сняла короткометражный фильм о COVID-19 и вошла в ТОП-10 лучших участников международного кинофестиваля «Чилдрен Кинофест».
- Летние лагеря для детей заработают по новым правилам и в лучшем состоянии. За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски.