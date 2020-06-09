“Пандемия”: девочка из Одесской области сняла фильм о COVID-19 и победила на кинофестивале (видео)

13-летняя жительница города Белгород-Днестровский Элеонора Чолак сняла короткометражный фильм о COVID-19 и вошла в ТОП-10 лучших участников международного кинофестиваля «Чилдрен Кинофест».

Лента «Пандемия», режиссером которой стала Элеонора, стала лучшей среди работ, представленных участниками 11 — 14 лет.

Фильм рассказывает о происхождении коронавируса, его распространении по миру и реакции на это в разных странах.

Элеонора получила приз — 5 тысяч гривен, сообщает сайт фестиваля.

Фестиваль проходил с 29 мая по 7 июня. В этом году — в режиме онлайн.

Напомним, ранее на Одесской киностудии завершили работу над полнометражным приключенческим фильмом «Крепость Хаджибей». В прокат он выйдет осенью 2020 года.

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