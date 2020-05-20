Хроники коронавируса: адаптивный карантин и частичное открытие ботсада

По состоянию на вечер 20 мая в Украине подтверждено 19 230 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 564 летальных, а выздоровевших – 5 955. В Одесской области подтвердили 792 случая заражения.
- Одесский ботанический сад частично открыли после карантина. Пока открылась только новая территория сада.
- Президент Украины Владимир Зеленский планирует сделать кадровые выводы о деятельности председателей областных государственных администраций после окончания эпидемии коронавируса.
- В Украине с 22 мая по 22 июня будет адаптивный карантин. В регионах будет учитываться эпидемическая ситуация, поэтому могут быть различные ограничения.