Одесский ботанический сад частично открыли после карантина

Одесский ботанический сад Одесского национального университета им. И.И. Мечникова после карантина частично открылся для посетителей. Об этом сообщается на странице Ботсада в Facebook.

Пока открылась только новая территория сада, которая находится по адресу: Французский б-р, 48/50. Старая территория Ботсада (на Французском бульваре, 87) остается закрытой для посетителей до снятия ограничений.

Экскурсии пока не проводятся. Посетить новую территорию Ботанического сада можно небольшими группами по 2-3 человека.

Стоимость входлного билета: 50 грн. – для взорослых, 30 грн. – для детей.

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