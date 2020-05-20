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Новости Одессы и Одесской области

Одесский ботанический сад частично открыли после карантина

Одесский ботанический сад частично открыли после карантина

Одесский ботанический сад Одесского национального университета им. И.И. Мечникова после карантина частично открылся для посетителей. Об этом сообщается на странице Ботсада в Facebook.

Пока открылась только новая территория сада, которая находится по адресу: Французский б-р, 48/50. Старая территория Ботсада (на Французском бульваре, 87) остается закрытой для посетителей до снятия ограничений.

Экскурсии пока не проводятся. Посетить новую территорию Ботанического сада можно небольшими группами по 2-3 человека.

Стоимость входлного билета: 50 грн. – для взорослых, 30 грн. – для детей.

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Сергей Соколов ПРОФИЛЬ
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