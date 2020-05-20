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Новости Одессы и Одесской области

Всі висновки – після епідемії: Зеленський пообіцяв «рішучі кроки» у роботі очільників ОДА

Всі висновки – після епідемії: Зеленський пообіцяв «рішучі кроки» у роботі очільників ОДА

Президент України Володимир Зеленський планує зробити кадрові висновки щодо діяльності голів обласних державних адміністрацій після закінчення епідемії коронавірусу.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час звітної річної прес-конференції у Києві.

– Всі висновки по них – після того, як ми закінчимо (вирішення питань з протидії епідемії. – Ред.) COVID-19, – сказав Глава держави під час прес-конференції у Києві.

Володимир Зеленський зауважив, що голова Чернівецької обласної державної адміністрації продемонстрував високий рівень професіоналізму під час епідемії. Натомість у деяких інших областях результати роботи очільників ОДА можуть виявитися незадовільними.

– Ця інфекція нам показує, які «захворювання» у нас є в державному апараті. І одразу після COVID-19 будуть рішення, рішучі кроки, – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що зараз звільнення голів ОДА може ускладнити роботу з протидії епідемії коронавірусу.

Нагадаємонещодавно очільник Одеської ОДА потрапив у скандал з журналістами.

Фото: Сайт президента

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