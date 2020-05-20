Всі висновки – після епідемії: Зеленський пообіцяв «рішучі кроки» у роботі очільників ОДА

Про це Володимир Зеленський повідомив під час звітної річної прес-конференції у Києві.

– Всі висновки по них – після того, як ми закінчимо (вирішення питань з протидії епідемії. – Ред.) COVID-19, – сказав Глава держави під час прес-конференції у Києві.

Володимир Зеленський зауважив, що голова Чернівецької обласної державної адміністрації продемонстрував високий рівень професіоналізму під час епідемії. Натомість у деяких інших областях результати роботи очільників ОДА можуть виявитися незадовільними.

– Ця інфекція нам показує, які «захворювання» у нас є в державному апараті. І одразу після COVID-19 будуть рішення, рішучі кроки, – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що зараз звільнення голів ОДА може ускладнити роботу з протидії епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно очільник Одеської ОДА потрапив у скандал з журналістами.

Фото: Сайт президента

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