Прогноз погоды в Одессе на 7 июня
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 25-27°C.
Температура морской воды 19-20°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 июня
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°C, днем 24-29°C, местами до 32°C.
На автодорогах области видимость хорошая
Выбор редакции
- Праздник слова и культуры: XXV Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одещине»
- Когда в аптеках Одессы появится медицинский каннабис и кто сможет его получить?
- Тяжесть и боль в правом подреберье: как нормализовать отток желчи?