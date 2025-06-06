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Прогноз погоды в Одессе на 7 июня

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°C, днем 25-27°C.

Температура морской воды 19-20°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 7 июня

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°C, днем 24-29°C, местами до 32°C.

На автодорогах области видимость хорошая

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