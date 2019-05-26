«Home me fest»: более полусотни животных из одесских приютов обрели свой новый дом

Цель фестиваля – найти семью собакам и котам из приютов. А забрать полюбившегося животного можно было бесплатно. Такой благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных прошел в Одессе уже в третий раз.

Около ста пятидесяти собак и щенков, котов и котят разных расцветок и размеров привезли сегодня волонтеры к садовому центру «Ваш Сад». Все гости фестиваля обязаны были пройти на входе регистрацию. И только потом уже выбрать себе домашнего любимца.

После того, как выбор сделан, на регистрационном столе необходимо было оставить свои паспортные данные или любую контактную информацию – номер телефона, ссылку на ФБ-страницу, для связи.

Волонтеры рассказали, что у каждой группы животных есть свой куратор, который связывается с новым хозяином питомца и просит присылать фотографии, чтобы оценить состояние животного. Если хозяин на связь не выходит, то розыском человека займутся правоохранители.

По наблюдению нашего корреспондента, так получилось, что женщины чаще выбирали себе котов, мужчины – собак, а дети, которых было немало, хотели всех и сразу.

Следует отметить, что не все животные находят свою новую семью за один день фестиваля . Так, во время третьего «Home me fest» из ста пятидесяти кошек и собак, одесситы забрали всего половину. Правда, по словам волонтеров, после таких фестивалей люди чаще приезжают в приюты для животных, чтобы забрать одного из их питомцев.

Следующий подобный фестиваль организаторы планируют провести в сентябре этого года.