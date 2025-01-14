Одесский котик возле моря

Прогноз погоды в Одессе на 15 января

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Завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°С мороза, днем она поднимется до 2-4°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 15 января

По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°С мороза, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Автор фото: Александр Бурлак

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