Прогноз погоди в Одесі на 15 січня
Завтра в Одесі мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°С морозу, вдень вона підніметься до 2-4°С тепла.
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Прогноз погоди у Одеській області на 15 січня
По Одеській області в середу очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8°С морозу, вдень 1-6°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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Автор фото Олександр Бурлак