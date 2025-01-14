Одесский котик возле моря

Прогноз погоди в Одесі на 15 січня

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Завтра в Одесі мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5°С морозу, вдень вона підніметься до 2-4°С тепла.

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Прогноз погоди у Одеській області на 15 січня

По Одеській області в середу очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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Автор фото Олександр Бурлак

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