Вечер ромской культуры, концерт джазовой академии, и концерт в Музыкальной академии. А еще итог года подведут одесские фотографы на выставке Снимок года. Возобновили работу английские клубы в America House. Так что, кто хотел начать год с изучения языка, то самое время это сделать. Полезные ссылки ищите в нашем обзоре.
Что: Ромская культура, традиции, наследие
Где: Торговая, 32,
Когда: 15 января, 16:00
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Что: American English day
Где: Онлайн
Когда: 15 января, 17:00
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Что: Джазовая академия. Премия Грэмми.
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 января, 17:00
Что: Открытие выставки «Снимок года — 2024»
Где: Вице-адмирала Жукова, 16, Болгарский культурный центр
Когда: 16 января, 15:00
Что: Концерт Квартет
Где: Новосельского 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 16 января, 17:00
Что: Conversation Club with Kolt
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 16 января, 17:00
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