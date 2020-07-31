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Хочу в Одессу: на выходных пройдет один из самых ярких одесских фестивалей

Хочу в Одессу: на выходных пройдет один из самых ярких одесских фестивалей

Завтра, 1 августа 2020 года, стартует масштабный фестиваль «Хочу в Одессу». Он рассчитан на два дня. 

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Об этом сообщили в мэрии Одессы.

В рамках фестиваля планируется проведение таких мероприятий:

  • 1 и 2 августа в Одесском зоопарке пройдут интересные праздничные программы: «Самый Одесский зоопарк» и праздник «Украинский дворик». Начало мероприятий – в 11:00.
  • 1 августа, с 17:00 до 22:00, на площади возле памятника Дюку де Ришелье пройдет фестиваль-выставка японских автомобилей и автоультуры Odessa Jap Camp 2020. На мероприятии будут представлены редкие, спортивные и гоночные автомобили японского производства, бережно восстановлены своими владельцами, с историями которых сможет ознакомиться любой желающий.
  • 1 августа, с 19:00 до 22:00, в парке им. Т. Шевченко (эстрадная площадка «Ракушка») состоится рэп-фестиваль «Rap Mania 2020». В программе мероприятия: танцевальные постановки в стиле хип-хоп от illegal dance centre, выступление хедлайнеров этого года (группа «Перелом», группа «СимбиOZ», «Одесский Жаргон», Славян (5Приход), Original Dizzy, D.MIRO), а также много сюрпризов и хорошей музыки.
  • 1 августа, с 19:00 до 21:00, в Летнем театре (Городской сад) пройдут фестивали популярной музыки «Pop Fusion Fest» и «Summer brass Fest».
  • 2 августа, в 14:00, в парке Шевченко пройдет праздничное мероприятие Курбан Байрам, организованное крымско-татарским обществом Одессы.
  • 2 августа в 19:00 в Летнем театре Городского сада – финал национального конкурса красоты «Мисс Туризм Украина 2020».
  • 2 августа, с 17:00 до 20:00, фестиваль духовых оркестров традиционно пройдет на площади возле памятника Дюку де Ришелье.
  • С 1 по 29 августа, с 10:00 до 22:00, в пляжной зоне между 13-й и 14-й станциями Большого Фонтана (между 11-м и 12-м траверсами) будет проходить фестиваль свободных искусств «Солнечное сердце».

Обычно фестиваль “Хочу в Одессу” проводили в конце июня, но в этом году его перенесли из-за карантина. Как и многие другие подобные мероприятия.

Что еще известно о фестивалях в Одессе?

  • Напомним, что главное кинособытие года — Одесский международный кинофестиваль – решили провести осенью. Он пройдет с 25 сентября по 3 октября. Культурный фестиваль «Французская весна 2020» планировали провести с 20 марта по 30 апреля в разных городах Украины, в том числе и в Одессе. Пока что его назначили на 25-28 июня, после чего фестиваль продлится еще и осенью.
  • Международная книжная выставка «Зеленая волна», как и было запланировано ранее, пройдет в Одессе с 6 по 9 августа. В планах — традиционная книжная ярмарка, большая программа мероприятий, а также Корнейчуковский фестиваль детской литературы. Центральным местом событий станет — Горсад и парк Шевченко.
  • V Международный литературный фестиваль запланировали на осень, а точнее с 23 по 27 сентября.
  • Что касается программы популярного фестиваля Odessa Classics, — она также изменилась. Фестиваль переносится на 10-23 августа.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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